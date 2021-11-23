Светличную перевели в психиатрическую клинику

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актрису Светлану Светличную, которая накануне из-за ухудшившегося состояния была госпитализирована в отделение нейрохирургии, перевели в клинику психиатрических болезней. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в Telegram-канале «112».

По данным канала, артистка обратилась за медицинской помощью с жалобами на сердце. Во время лечения врачи заметили изменения в поведении знаменитости, что могло произойти из-за поражения сосудов головного мозга. Ее направили в психиатрическую клинику.

До этого внучка 81-летней Светличной рассказала, что звезду «Брильянтовой руки» госпитализировали в реанимационное отделение нейрохирургии столичной больницы. По ее словам, актриса почувствовала себя плохо и сама вызвала скорую помощь.

25 октября стало известно об исчезновении Светличной. Днем ранее родственница актрисы обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже. По ее словам, актриса не выходила на связь с 22 октября. После в органы обратился и сын пропавшей звезды, который сообщил о пропаже матери 21 октября.

Актрису нашли после нескольких дней поисков. Она принимала участие в съемках ток-шоу.