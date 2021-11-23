Москвичам прочитают онлайн-лекцию о домашнем насилии

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Специалисты столичного Кризисного центра помощи женщинам и детям организуют онлайн-встречи, чтобы поддержать пострадавших от домашнего насилия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

— В период с 25 ноября по 10 декабря во всем мире пройдут мероприятия в поддержку женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия. Специалисты Кризисного центра помощи женщинам и детям столичного департамента труда и социальной защиты населения разберут на встречах в онлайн-формате актуальные темы, а также расскажут, куда обратиться, если нужна помощь, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Встречи пройдут 26 ноября и 1 декабря 2021 года на видеохостинге YouTube. В их ходе специалисты расскажут, как предотвратить насилие в семье.

11 ноября заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Екатерина Бербер сообщила, что за восемь лет работы в Москве Кризисного центра его специалистами была оказана помощь более двум тысячам женщин.