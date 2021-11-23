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В Молдавии заявили об отсутствии мотивов Газпрома для остановки поставок

Иван Юминов

Экономика
В Молдавии заявили об отсутствии мотивов Газпрома для остановки поставок
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Просрочка Молдавией платежей не является поводом для прекращения поставок Газпромом топлива. Об этом заявил вице-премьер страны Андрей Спыну во вторник, 23 ноября.

— Мы проинформируем Газпром о всех мерах правительства. Посмотрим, какая будет реакция, — рассказал чиновник.

Кишинев, как уточнил он, не видит ни одного рационального мотива для прекращения подачи газа. Стране удалось найти около 74 миллионов долларов, которые вскоре поступят на счета «Молдовагаза», отметил Спыну в эфире телеканала Publika.

23 ноября Спыну также рассказал, что Кишиневу необходимо больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Для этого в бюджет страны были внесены правки, которые парламент одобрит в финальном чтении 25 ноября.

22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил 22 ноября, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, заключил Куприянов.

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