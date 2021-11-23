Умер старейший человек на планете в возрасте 124 лет

Фото: Facebook / City Government of Kabankalan

На Филиппинах в 124 года умерла старейший человек в мире Франциска Сусано. Об этом сообщили в правительстве города Кабанкалан во вторник, 23 ноября.

— С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась... Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью, — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется, но у покойной не было симптомов вирусного заболевания. Сусано родилась 11 сентября 1897 года, отмечается на странице ведомства в Facebook.

2 ноября глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что старейший в стране, по версии Книги рекордов России, ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев умер в возрасте 105 лет в Северной Осетии. Покойный, как уточнил Меняйло, участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине и дошел до Австрии.

Марзоев, как отметил глава республики, был достойным сыном страны и примером настоящего патриотизма. Смерть ветерана является большой утратой для всех, подчеркнул он. Покойный, согласно данным Книги рекордов России, родился 10 мая 1916 года. Он являлся старейшим в России ветераном войны в возрасте 105 лет.