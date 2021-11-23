«Это наша Эвелина?»: поклонники не узнали Хромченко на фото с ребенком

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Телеведущая Эвелина Хромченко в честь Дня сыновей, который отмечается 22 ноября, разместила на своей странице в Instagram архивную фотографию со своим сыном Артемием, когда он был еще младенцем.

— Я люблю тебя, сынок! — написала знаменитость.

Некоторые поклонники не сразу узнали звездную ведущую «Модного приговора».

«Я вас не узнала, долго смотрела, чья страница, не могла понять, вы или не вы»; «Эвелина, это вы?» — удивились пользователи Сети.

Ранее модель Анастасия Костенко показала поклонникам фото новорожденного сына в футбольной форме. Поклонники в Instagram пришли в восторг от семейной фотосессии и одарили родителей и детей множеством комплиментов. До этого Костенко опубликовала фото с мужем, дочками и новорожденным сыном. Она призналась, что теперь по-новому смотрит на жизнь. Подписчики умились семейному снимку и оставили множество теплых комментариев.