Путин внес в Госдуму соглашение о единой системе ПВО с Таджикистаном

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) с Таджикистаном.

— На основании пункта «г» статьи 84 Конституции РФ и в соответствии с Федеральным законом «О международных договорах РФ» вношу в Государственную думу на ратификацию Соглашение между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан, подписанное в Душанбе 27 апреля 2021 года, — говорится в документе.

Целью создания системы указано повышение эффективности решения задач ПВО в регионе. Соглашение заключается на пять лет, в дальнейшем его действие автоматически продлевается, отмечается на сайте Госдумы.

8 ноября сообщалось, что Россия и Белоруссия подписали протокол о продлении на 25 лет работы военного узла связи системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах. Документ был подписан главами правительств двух стран 20 октября. Согласно протоколу, страны продлили срок действия соглашения от 6 января 1995 года.