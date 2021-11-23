Дзюба вошел в стартовый состав «Зенита» на матч Лиги чемпионов с «Мальме»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Нападающий Артем Дзюба вошел в стартовый состав петербургского футбольного клуба «Зенит» на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со шведским «Мальме». Об этом сообщили в Twitter Зенита.

Встреча группы H пройдет во вторник, 23 ноября, в Мальме. Матч начнется в 23:00 по Москве.

Всего в стартовый состав «Зенита» вошли: Михаил Кержаков (голкипер), Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Деян Ловрен (капитан), Вендел, Малком, Клаудиньо, Вячеслав Караваев, Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий, сообщается в Twitter.

Ранее бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Зенита» в матче «Мальме». По его мнению, петербургский клуб может обыграть шведов даже без нападающего Сердара Азмуна, который пропустит встречу из-за мышечного спазма. Булыкин отметил, что роль лидера смогут взять на себя другие игроки команды. Он добавил, что стоит ожидать голов от Артема Дзюбы, но и другие игроки могут забить голы.

Ранее в ноябре «Зенит» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов уступил «Ювентусу». Итальянская команда по итогам встречи досрочно вышла в плей-офф.