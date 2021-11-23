Госдеп пообещал продолжить ввод санкций против «Северного потока — 2»

Фото: nord-stream2.com

США и впредь будут реализовывать санкции против газопровода «Северный поток — 2 ». Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс во вторник, 23 ноября.

— Мы продолжим следовать закону и реализовывать закон PEESA и по необходимости накладывать санкции на организации, участвующие в строительстве этого трубопровода, — рассказал дипломат.

Закон «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA) предполагает санкции против компаний, участвующих в строительстве проекта, отмечает РИА Новости.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуге. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенным на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.