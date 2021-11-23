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Движение по проспекту Генерала Дорохова восстановлено после ДТП

Анастасия Колоскова

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Движение по проспекту Генерала Дорохова восстановлено после ДТП
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова Карта всех событий

Движение транспорта по проспекту Генерала Дорохова возобновилось после ДТП с несколькими автомобилями. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Движение по проспекту Генерала Дорохова восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись в районе пересечения проспекте Генерала Дорохова с ТТК, в результате чего движение в сторону центра Москвы оказалось перекрыто. В департаменте транспорта призвали водителей объезжать место ДТП по Кутузовскому проспекту и Воробьевскому шоссе.

В этот же день ДТП с несколькими участниками произошло на съезде с Волгоградского проспекта на МКАД. В связи с инцидентом съезд с Волгоградского проспекта на МКАД оказался перекрыт для движения транспорта. Автомобили объезжают место аварии по обочине.

Ранее сообщалось, что в Москве 17-летний школьник, развозивший наркотики на машине каршеринга, сбил полицейского. Спустя некоторое время десятиклассника задержали. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по двум статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

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