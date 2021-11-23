Адвокат ответил на слова Бастрыкина о торговле Моргенштерна наркотиками

Фото: instagram/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн не занимается торговлей наркотиками в социальных сетях, как утверждает глава СК Александр Бастрыкин. Об этом заявил адвокат артиста Сергей Жорин во вторник, 23 ноября.

— Что мы об этом думаем и как будем реагировать, имеет второстепенное значение. Важнее то, как на это отреагируют подчиненные Александра Ивановича, — рассказал защитник.

Следователи, как уточнил он, могут воспринять слова Бастрыкина как призыв к действию. Продажа наркотиков не является сферой деятельности исполнителя, приводит слова Жорина ТАСС.

23 ноября Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками. Он также подчеркнул, что Моргенштерн вовлекает «огромное количество молодежи», в то время как «мы все сидим и абстрактно рассуждаем про ценности и наши права».

19 ноября правоохранители вновь инициировали проверку творчества Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Силовики заинтересовались клипом музыканта на песню Pablo, они также изучили социальные сети создателей данного ролика — продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова.