Дуров: Мессенджер Telegram частично лишится рекламы

Директором обеих организаций являлся сам Дуров / Фото: www.instagram.com/ @durov/ официальный аккаунт Павла Дурова в Instagram

В Telegram-каналах, которые принадлежат госструктурам и чиновникам — исчезнет реклама. Об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Отмечается, что после запуска рекламной платформы в мессенджере начала появляться неуместная реклама. Так, например, в канале ФСИН внезапно появилась реклама ресурса о криптовалютах, а в канале московской прокуратуры — советы для тех, кто хочет модно одеваться.

— Это было временно, сейчас мы исключаем каналы государственных чиновников и правительственных организаций из рекламной платформы, — написал Дуров в своем чате.

Telegram финансируется из личных средств Павла Дурова, значительная часть из которых была им получена в результате продажи доли во «ВКонтакте».

18 ноября «Вечерняя Москва» писала, что мессенджер Telegram намерен делиться доходами от рекламных сообщений с администраторами каналов.

6 ноября Дуров сообщил, что платная функция вскоре появится в мессенджере Telegram. Она, как уточнил бизнесмен, может быть оформлена в виде недорогой подписки.

Ее наличие позволит финансово поддержать Telegram и никогда не видеть официальной рекламы, добавил Дуров. Авторы каналов смогут отключать официальную рекламу для всех пользователей, пообещал он. Рекламодатели вскоре получат возможность размещать «невидимые» объявления, которые при достаточной стоимости показа приведут к отсутствию объявлений в канале, заключил Дуров.