Названо условие скорейшего появления коллективного иммунитета к COVID-19

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В течение трех месяцев Россия может достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Однако это будет возможно, если охват вакцинацией увеличится в несколько раз. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Объем вакцинации в день увеличить надо в четыре-пять раз, тогда мы в течение трех месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны, — заявил он.

Также в беседе с ТАСС Гинцбург подчеркнул, что введение системы QR-кодов на федеральном уровне может помочь снизить заболеваемость COVID-19 уже к Новому году.

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22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

Во вторник, 23 ноября, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета от коронавируса в стране превышает 50 процентов, но этого недостаточно.