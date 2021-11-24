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Рикса назвали лучшим игроком матча «Мальме» — «Зенит»

Евгений Белоусов

Спорт
Рикса назвали лучшим игроком матча «Мальме» — «Зенит»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Нападающего «Мальме» Серена Рикса признали лучшим игроком матча Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1).

На 24-й минуте матча Рикс открыл счет.

— Чувствовал себя прекрасно. Играть в Лиге чемпионов мне понравилось. Думаю, у нас получился хороший командный футбол, — передаюет слова 34-летнего нападающего «Спорт-экспресс».

Уточняется, «Мальме» набрал первые очки на групповой стадии, но по личным встречам шведская команда не сможет обойти «Зенит». Поэтому «Мальме» останется на четвертом месте в группе. «Зенит» сыграет Лиге Европы в весенней стадии еврокубков.

До этого тренер Валерий Непомнящий заявил, что решение Валерия Карпина остаться главным тренером сборной России по футболу было ожидаемым, и оно является верным. Он также отметил, что заявления об уходе после поражения от Хорватии были сделаны на эмоциях, не была проведена оценка ситуации. Решение Карпина остаться правильное и для него, и пойдет на пользу команде.

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