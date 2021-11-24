Жители столицы смогут получить право на недвижимость в бывших общежитиях

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Москвичи смогут оформить в собственность комнаты в зданиях бывших общежитий, а также составить договоры социального и краткосрочного найма. Об этом сообщил министр правительства города и руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман в среду, 24 ноября.

Он отметил, что с 2012 года жильцы бывших общежитий могут установить права на занимаемую недвижимость. За девять лет такой услугой воспользовались 22 тысячи семей.

— Город на протяжении почти десяти лет помогает жителям бывших ведомственных общежитий оформить свои права в соответствии с действующим законодательством. Сегодня в Москве 247 бывших общежитий, в которых проживают более 25,7 тысячи семей. Из них свыше 22 тысяч уже оформили правоотношения с городом на занимаемые помещения: 13 тысяч семей получили комнаты в собственность в порядке приватизации, девять тысяч семей заключили с городом договоры социального найма, и почти сто семей — договоры краткосрочного найма, — заявил глава ведомства.

Максим Гаман добавил, что законные основания для оформления прав на жилплощадь — это открытый лицевой счет и регистрация по месту жительства. Документы необходимо подать в любую службу «Одного окна» департамента городского имущества столицы.

При этом для льготной категории горожан предусмотрено заключение краткосрочного найма на один год. После возможен коммерческий найм или покупка по льготной цене.

22 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что льготной программой кредитования «Семейная ипотека» воспользовалась каждая вторая столичная семья с первенцем за период с июля по сентябрь 2021 года.