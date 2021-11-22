Половину кредитов по семейной ипотеке в Москве выдали супругам с первенцами

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Льготной программой кредитования «Семейная ипотека» воспользовалась каждая вторая столичная семья с первенцем за период с июля по сентябрь 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 22 ноября.

Он отметил, что численность семей с одним ребенком больше, чем с двумя или тремя детьми, из-за этого статистика закономерна и логична.

— Из 1,9 тысячи выданных в столице за третий квартал кредитов семейной ипотеки, 980 кредитов или 52 процента от общего количества получили семьи с первенцем. Семьям со вторым ребенком было выдано 644 кредита или 33 процента, семьи с тремя и более детьми получили 235 кредитов — 12 процентов, семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, — 85 кредитов или четыре процента от их общего числа, — заявил заммэра.

Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов добавил, что за 9 месяцев 2021 года в столице выдели почти шесть тысяч кредитов на общую сумму более 40 миллиардов рублей. Этот показатель лидирует по сравнению с уровнем остальных регионов страны.

Так, более 10 процентов кредитов в рамках реализации программы выдали именно в Москве, заключил глава ведомства.

До этого стало известно, что минимальная цена на аренду квартиры в старой Москве составила 30 тысяч рублей в ноябре 2021 года. Недорогое жилье можно арендовать в столичных районах Головинский, Южное Бутово, Гольяновский, Орехово-Борисово Северное и Рязанский недалеко от метрополитена.