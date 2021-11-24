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Более 20 человек эвакуировали из многоквартирного дома на севере Москвы из-за пожара

Илья Ашуров

Происшествия
Более 20 человек эвакуировали из многоквартирного дома на севере Москвы из-за пожара
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Россия, Москва, Синявинская улица, 11к9 Карта всех событий

Минувшей ночью в многоквартирном доме на севере столицы произошел пожар, из здания эвакуировали 30 человек. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 01:35. Возгорание произошло на Синявской улице в доме 11.

По данным ведомства, пламя охватило квартиру на 16-м этаже здания.

В жилище воспламенились личные вещи и мебель. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ

— Пожарные эвакуировали 30 жильцов дома и приступили к ликвидации возгорания. Благодаря слаженным действиям московских огнеборцев в 2:40 пожар был потушен. Пострадавших нет, — говорится в сообщении ведомства.

В воскресенье ночью, 21 ноября, сообщили о возгорании здания на юго-востоке Москвы. Пожар случился на Волгоградском проспекте, 32, корпус 8. По прибытии пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что происходит возгорание на первом этаже в трехэтажном административном здании.

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