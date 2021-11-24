Открытая автостоянка появилась на месте незаконного паркинга в ТиНАО

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

После ликвидации незаконного платного паркинга около поселка Коммунарка в Новой Москве на его месте организовали открытую бесплатную автостоянку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости в среду, 24 ноября.

Начальник ведомства Владислав Овчинский отметил, что парковка рассчитана на 80 машин.

— Расположенный рядом с жилым комплексом и огороженный забором участок площадью 1500 квадратных метров был фактически самовольно захвачен и использовался под платную автостоянку. В настоящее время территория освобождена, доступ к ней восстановлен, — заявил он.

Об организации незаконной автостоянки около Коммунарки стало известно после обращения местного жителя. Он объяснил, что из-за нехватки машино-мест москвичи вынуждены ставить автомобили в соседних дворах, и попросил разобраться в ситуации. В результате на заявление отреагировали в Госинспекции по недвижимости и ликвидировали паркинг.

Уточняется, что за прошедшие месяцы 2021 года в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) обнаружили 142 объекта, которые препятствуют проходу и проезду горожан. 177 из них демонтировали, пишет официальный сайт мэра Москвы.

21 ноября Овчинский рассказал, что сотрудники Госинспекции ликвидировали две нелегальные автостоянки в районе Белгородское. На их месте теперь действуют бесплатные парковки.