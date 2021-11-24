Рабочий скончался после падения с высоты на стройке в центре Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Большая Почтовая улица Карта всех событий

В центре столицы рабочий скончался на стройке после падения с высоты. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Об этом в среду, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, трагический случай произошел на строительном объекте, который находится на Большой Почтовой улице. Молодой рабочий упал с высоты 5 этажа. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Вскоре он умер от полученных травм.

Надзорное ведомство инициировало проверку по факту гибели человека.

— В ходе поверки будут установлены обстоятельства и причины, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности, — заключила Нефедова.

1/4 Фото: Прокуратура Москвы 2/4 Фото: Прокуратура Москвы 3/4 Фото: Прокуратура Москвы 4/4 Фото: Прокуратура Москвы

18 ноября сообщалось о трагическом случае, который произошел в столице на Красноказарменной улице вблизи дома 15. По предварительным данным, рабочие снимали одну бытовку с другой. В какой-то момент она упала и придавила собой нижнюю. В результате ЧП два человека погибли.