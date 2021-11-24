«Единая Россия» поддержала письмо врачей противникам вакцинации

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Заместитель руководителя фракции «Единая Россия в» Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо 11 российских врачей противникам вакцинации от COVID-19/

Он утверждает. что у россиян есть все необходимое для выработки коллективного иммунитета, а сам Кастюкевич поддерживает письмо врачей.

— По поводу недоверия российским вакцинам можно дискутировать, только вот наши ученые и вирусологические институты, на базе которых создают вакцины, с советских времен считаются лучшими в мире, — передают его слова РИА Новости.

Он также отметил, что ценой дальнейшей прокрастинации и неверия вакцинам обязательно станут чьи-то жизни.

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Известные российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные» зоны, реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса. Письмо подписали 11 врачей России.

Один из авторов открытого письма, главврач Коммунарки Денис Проценко рассказал, что сейчас мнение какого-нибудь известного человека может «развеять» мнение профессионалов. Поэтому Проценко и решил вместе с еще 10 известными российскими врачами написать противникам вакцинации открытое письмо.