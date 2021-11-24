Современный хаб возведут на станции Беговая первого маршрута МЦД

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Современный хаб построят на станции Беговая первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1). Сооружение объединит столичный метрополитен, первый и четвертый маршруты диаметров. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 24 ноября.

В ведомстве отметили, что остановочный пункт расположился на границе Бегового, Хорошевского и Пресненского районов города. Ежедневно станцией пользуются около 20 тысяч горожан.

—Все в новом стиле МЦД: пассажирский терминал; три новые платформы с навесами; лифты и эскалаторы; WC; быстрая пересадка без выхода на улицу, — заявили в пресс-службе.

В Дептрансе добавили, что реконструкцию платформы проведут в рамках расширения участка от Савеловской до Беговой.

— Этот транспортный хаб изменится до неузнаваемости — создадим здесь современное пространство для пассажиров. Беговая станет принимать поезда сразу двух диаметров — первого и четвертого. Здесь же — удобная пересадка на метро и автобусные маршруты. Это и есть результат нового транспортного каркаса, который мы формируем по поручению Мэра Москвы — через новые ТПУ. Пассажиры экономят время на дорогу, а город развивает территории, — заключил заместитель мэра Москвы и руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Пассажиропоток на Московских центральных диаметрах (МЦД) растет в течение двух лет, все больше москвичей выбирают этот вид транспорта для поездок внутри города. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.