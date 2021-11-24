Балерину Марию Александрову госпитализировали с коронавирусом

Фото: Сайт Большого театра

Экс-приму Большого театра Марию Александрову госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 43-летняя балерина попала в больницу еще в воскресенье после того, как почувствовала себя плохо. Артистке провели тест на коронавирус, который оказался положительным.

В настоящее время ее состояние оценивается как средней тяжести.

Мария Александрова в 90-х годах была партнершей артиста балета Николая Цискаридзе. В 2004 году она удостоилась премии «Золотая маска». В 2009-м балерина получила звание народной артистки России.

Накануне стало известно, что из больницы выписали российского музыканта Александра Серова, который также был госпитализирован с COVID-19. Состояние певца оценивается как нормальное, однако говорить о полном выздоровлении пока не стоит, рассказал директор артиста.

Серов был госпитализирован 8 октября в больницу с высоким процентом поражения легких. Первое время певец лечился в больнице возле дома. Однако, когда состояние ухудшилось, его поместили в реанимацию другого учреждения, где врачи боролись за его жизнь. По сообщениям СМИ, у певца диагностировали 75 процентов поражения легких.