Более 20 человек погибли в ДТП с участием неисправных машин в Москве с начала года

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За 10 месяцев текущего года в столице произошло 158 ДТП с участием неисправных машин, в которых 21 человек погиб и еще 208 получили ранения разной степени тяжести. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, наибольшее количество подобных аварий произошло в Южном округе — 25 ДТП, в которых четыре человека погибли и еще 37 пострадали.

Самым безопасным по ДТП с неисправными машинами оказался Северо-Восточный округ — одна авария с одним пострадавшим.

В ГИБДД призвали водителей особенно тщательно следить за состоянием своих автомобилей в зимний период.

— Убедитесь в исправности всех систем автомобиля. Перед началом пути проверяйте работоспособность щеток стеклоочистителя и количество незамерзающей жидкости в бачке омывателя, — говорится в сообщении.

Статистика ГИБДД

По данным столичной Госавтоинспекции, на прошедшей неделе на дорогах Москвы произошло 170 ДТП, в которых десять человек погибли и еще 184 получили травмы разной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. При этом на минувшей неделе число наездов на пешеходов почти на 26 процентов превысили количество столкновений. Отмечается, что большая часть ДТП с пешеходами произошла в зоне действия пешеходных переходов.