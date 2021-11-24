Музей криптографии откроется в столичном районе Марфино

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Ботаническая улица, 25с4 Карта всех событий

Музей криптографии появится в районе Москвы Марфино. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в среду, 24 ноября.

Проект культурного учреждения вынесли на общественные обсуждения. В рамках реализации идеи специалисты перепрофилируют нежилое здание бывшего Научно-исследовательского института под экспозиционные залы.

Объект предусмотрен в доме № 25 на Ботанической улице. Недалеко от здания расположены станции метро «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская».

— Музей криптографии станет новой точкой притяжения горожан, где доступно и просто говорят о развитии современных технологий и защите информации. Криптография как наука имела гриф секретности. В настоящее время гриф снят и почти все экспонаты впервые будут представлены публике, этот факт сделает музей поистине уникальным и интересным местом, — отметила Княжевская.

Общая площадь шестиэтажного Музея криптографии составит около 6,5 тысячи квадратных метров.

22 ноября Юлиана Княжевская сообщила, что за проект реконструкции торгового центра с кинотеатром и фуд-кортом в Бирюлеве Восточном проголосуют на платформе «Активный гражданин».