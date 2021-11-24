Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ракета Falcon 9 стартовала с дроном-камикадзе для защиты Земли от астероидов

Евгений Белоусов

Общество
Ракета Falcon 9 стартовала с дроном-камикадзе для защиты Земли от астероидов
Фото: twitter.com/spacex

В Калифорнии стартовала ракета-носитель Falcon 9 с космическим зондом-камикадзе DRAT. Зонд должен будет врезаться в астероид, чтобы испытать технологии защиты Земли от космических объектов.

Ракета стартовала с космодрома Варденберг в среду в 9:21 мск. Накануне старта компания SpaceX, которой принадлежит ракета-носитель, заявила, что это первая межпланетная миссия компании для НАСА. В запуске использована уже дважды летавшая в космос первая ступень Falcon 9.

Уточняется, что околоземный астероид Диморф, с которым должен столкнуться дрон, вращается вокруг другого более крупного астероида и не представляет опасности для Земли.

Зонд столкнется с астероидом, согласно расчетам НАСА, через 10 месяцев и изменит траекторию его движения. В НАСА отмечают, что уничтожение астероида не планируется. Зонд должен только испытать возможность оказывать влияние на траекторию движения космических тел.

Кроме того, НАСА ведет прямую трансляцию.

До этого стало известно, что пуск ракеты «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» перенесли на шесть дней. Теперь ракета отправится в космос 12 декабря. Отмечается, что дата была перенесена из-за выявленных замечаний в разгонном блоке «Бриз-М». Предполагается, что к новой дате они должны быть устранены.

Читайте также:
SpaceX астероиды Космос
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте