Галерея «Беляево» откроет последнюю выставку искусствоведа В. Пацюкова

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 100 Карта всех событий

Галерея «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку «Та самая яблоня», которая стала последней подготовленной при жизни искусствоведа Виталия Пацюкова. Идея выставки берет начало из одноименной книги, авторами которой является семейная пара — Елена Утенкова-Тихонова, выступившая в качестве писательницы, и Михаил Тихонов в качестве иллюстратора.

Посетители приглашаются в увлекательное путешествие вглубь своей семьи. Задача выставки — изобразительно показать откликающийся многим уникальный опыт человека на пути к созданию собственной ячейки общества через призму времени и места.

На выставке представлены живопись и графика.

Выставка открыта с 3 декабря по 9 января 2022 года, сообщается на сайте галереи.

С 18 декабря в галерее «На Каширке» открывается экспозиция «выцТАФка_21. новогодний ремейк». 30 лет назад архитекторы, художники, дизайнеры Мастерской Театра архитектурной формы организовали в галерее выставку «Да здравствует!». Нынешнее творческое наполнение пространства — ремейк той экспозиции.

Выставка тридцатилетней давности на фоне разрушительных 90-х получилась жизнеутверждающей, веселой, дерзкой, новогодней. Она была пронизана ощущением праздника и показывала объекты, сделанные из бывших вещей, обломков, отходов металла, дерева, стекла, пластика, бетона, ткани в духе «дизайна для выживания».