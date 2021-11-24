Выставка мишек Тедди пройдет на Тишинке

Фото: Пресс-служба выставки

Россия, Москва, Тишинская площадь, 1с1 Карта всех событий

Международная выставка мишек Тедди Hello Teddy с 3 по 5 декабря приглашает москвичей и гостей столицы в ТЦ «Тишинка», где тысячи медведей устроят настоящий предновогодний праздник.

В центре Москвы разместится настоящий рождественский город, в центре которого расположился каток. Здесь, на катке можно встретить не только мишек Тедди, но и их многочисленных друзей: зайцев, выдр, лис, барсуков.

В рамках борьбы с зимним авитаминозом художник Елена Егорова создала проект «Фрутомонстры», объединивший мишек Тедди с полезными фруктами и овощами.

Самых маленьких мишек на выставке можно будет рассмотреть под микроскопом. Мастерская миниатюрной игрушки представит нано-мишек Тедди, которые умещаются на кончике мизинца, работы достойные Левши.

Некоторые из нано-медведей уже имеют свою недвижимость, в качестве дома они оборудовали и обставили мебелью скорлупу грецкого ореха. Среди миниатюрных мишек — клоуны и костюмированные герои, рост которых не превышает двух сантиметров.

Участие в мероприятии по билетам, сообщает пресс-служба выставки.

Здесь же, на Тишинке, с 25 по 28 ноября пройдет выставка «Гранд Текстиль». Посетители смогут оценить все грани текстильного творчества: дизайнерскую одежду, винтажные наряды, домашний текстиль, народные и театральные костюмы, кружево, куклы, ткани и аксессуары для рукоделия.

Большой раздел выставки посвящен винтажным нарядам. В разделе «Модный сад» дизайнеры устраивают показы своих новых сезонных коллекций.

Два тематических дня пройдут на выставке — это День платья, который ждет своих почитателей в пятницу, 26 ноября, и День куклы, который пройдет 28 ноября.