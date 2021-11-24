Депутат Нилов предложил заменить QR-коды для входа в Госдуму на ПЦР-тесты

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Нужно разрешать использовать ПЦР-тесты для входа в госучреждения и общественные места. Такое заявление сделал первый зампредседателя думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

— Нужно учитывать не только QR-код, но и результаты двухдневного ПЦР-теста или результат экспресс-тестирования для тех, у кого ни одного, ни другого нет, — отметил он в комментарии НСН.

По словам депутата, не нужно упираться в один QR-код как единственно возможный критерий оценки в данном вопросе. Ведь есть категории граждан, у которых имеется медотвод от вакцинации. Они должны иметь возможность пройти ПЦР-тестирование и экспресс-тестирование и использовать эти данные для прохода в госучреждения.

Депутат также добавил, что вопрос с тестированием на коронавирус нужно решать так, как это делается в Китае и во многих странах Европы, где это либо бесплатно, либо осуществляется по доступной цене.

Ранее стало известно, что в Госдуме планируют ввести систему QR-кодов для входа в здание. Предположительно, это произойдет с 6 декабря.