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Московские врачи за сутки вылечили еще 5393 пациента от COVID-19

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили еще 5393 пациента от COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Столичные врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 5393 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 24 ноября.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровел 1 745 284 пациента.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 2533 новых случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 906, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 630.

Также за сутки от инфекции умерли 93 человека в столице, говорится в сообщении.

В России за минувшие 24 часа выявили 33 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. При этом у 6,5 процентов заболевших не было клинических симптомов инфекции.

За сутки от коронавируса скончались 1240 человек, при этом полностью выздоровели за день 36 682 пациента.

Во вторник, 23 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что развитие городского здравоохранения не останавливалось в пандемию COVID-19, чтобы амбулаторная помощь была на мировом уровне.

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