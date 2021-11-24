В России выявили 33 558 случаев коронавируса за сутки

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 33 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает Telegram-канал оперштаба Москвы.

При этом у 6,5 процента заболевших не было клинических проявлений инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице зафиксировали 2533 новых случая COVID-19.

Скончались за сутки в РФ от коронавируса 1240 человек, при этом полностью выздоровел за день 36 682 человека, подвели итоги в оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф

11 известных российских врачей написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные» зоны, реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.

Свою поддержку открытому письму уже выразили партия «Единая Россия» и подмосковные врачи.