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Мосгордума одобрила временное введение особых прав из-за тестирования беспилотных машин

Виктория Сикерина

Город
Мосгордума одобрила временное введение особых прав из-за тестирования беспилотных машин
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московская городская дума в ходе заседания приняла протокольное решение от городского правительства внедрить экспериментальный правовой режим во время тестирования беспилотных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты столичного парламента в среду, 24 ноября.

— В Московскую городскую думу поступило письмо заместителя мэра Москвы, полномочного представителя мэра города в МГД Натальи Сергуниной с просьбой предоставить позицию Московской городской думы по инициативному предложению Министерства экономического развития Российской Федерации об установлении на территории Москвы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств, — отметил председатель Думы Алексей Шапошников.

В результате заседания Мосгордума большинством голосов приняла представленный проект протокольного решения, говорится в сообщении.

В сентябре Наталья Сергунина заявила, что московские разработчики создали электродвигатели для беспилотников и других транспортных средств. Такое оборудование обладает меньшей стоимостью и большей технологичностью по сравнению с привычными двигателями.

По ее словам, внедрение такого технического оборудования создаст новые рабочие места и автоматизированные производства. В настоящий момент в крупных городах уже зафиксирован спрос на воздушные системы мониторинга, а также доставку и пассажирские перевозки по воздуху.

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