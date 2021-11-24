Выставка «Порато баско» откроется в Дарвиновском музее

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Вавилова, 57 Карта всех событий

Дарвиновский музей представляет выставку «Порато баско», рассказывающую о современном искусстве и былинах. На поморском говоре «порато баско» означает «очень красиво».

Посетители увидят работы художниц Ульяны Подкорытовой и Устины Яковлевой, выполненные в различных техниках. Экспозиция вырастает из северной земли, где язык произведений является отражением повседневности и где из эстетического опыта создается новая сказка XXI века.

Северные районы Архангельской области сохранили древнейшее наследие русской культуры. Еще в 1990-е годы на Онеге было возможно обнаружить остатки новгородской мифопоэтики — древнерусские погребальные плачи. В то время как в Москве развивался концептуализм и первая волна акционизма, на Севере тихо жило древнерусское слово.

Основу выставки составляют керамика, текстиль, вышивка, фото- и видеоинсталляции.

Выставка открыта с 11 декабря по 17 апреля 2022 года, сообщается на сайте музея.

С 7 декабря Дарвиновский музей зовет на выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете.

Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, старинные гравюры и фотографии.

Шишки стали непременными спутниками рождественской ели и символом Нового года. Превращенные в елочные игрушки, они несут пожелания мира и добра в семье, рождения детей. Значению шишек в жизни человека посвящен большой раздел выставки. Здесь можно узнать, что за профессия «шишкарь», какими целебными свойствами обладают шишки, какое значение шишки имеют в искусстве, архитектуре и геральдике.