Две «бесхозяйные» картины Врубеля перешли в собственность Третьяковской галереи

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

Суд удовлетворил иск столичной прокуратуры о передачи в собственность Третьяковской галереи двух картин русского художника Михаила Врубеля, которые хранились в музее более 25 лет. Об этом в среду, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Речь идет о картинах «Автопортрет» и «Мужской портрет» (репродукция с рисунка Врубеля «Портрет врача Левицкого»). По словам собеседницы «ВМ», эти картины в 1995 году были переданы в Третьяковку для проведения экспертизы и последующего временного хранения.

При этом с того момента никто не заявлял о праве собственности на эти картины. Документы, указывающие на их принадлежность кому-либо, также отсутствуют. В связи с этим прокуратура направила в суд иск о признании картин бесхозяйными и передаче их в собственность государства.

— Решением суда заявление прокуратуры города Москвы удовлетворено, — заключила Нефедова.

В начале ноября в Третьяковской галереи на Крымском валу открылась масштабная выставка «Михаил Врубель». Более 300 произведений мастера прибыли на экспозицию из 14 российских и зарубежных музеев. Многогранный мир Врубеля разместится на трех этажах галереи. Выставка продлится до 8 марта 2022 года.