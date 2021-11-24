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Несовершеннолетний блогер ездил по Москве без прав и снимал это на видео

Илья Ашуров

Происшествия
Несовершеннолетний блогер ездил по Москве без прав и снимал это на видео
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

В столице полиция задержала 17-летнего блогера, который ездил по городу без водительского удостоверения и выкладывал видео с демонстрацией своих «навыков вождения» в Сеть. Об этом в среду, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По ее словам, молодой человек регулярно выкладывал в Сеть видео со своими поездками на внедорожнике. Правоохранители обратили внимание, что водителю еще нет 18 лет. Вскоре после этого его задержали.

— На Можайском шоссе остановили иномарку, за рулем которой оказался тот самый 17-летний интернет-пользователь. Водительского удостоверения у него не оказалось, — заключила Гузь.

На парня составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Автомобиль нарушителя поместили на спецстоянку. Позже выяснилось, что он находится в собственности матери подростка. Ее также привлекли к административной ответственности за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему водительского удостоверения.

До этого сообщалось, что 74-летний мужчина находился за рулем автомобиля Porsche. В какой-то момент ему стало плохо, и его машина врезалась в стену жилого дома № 23, корпус 2, на Привольной улице. По предварительным данным, мужчина погиб по причине плохого самочувствия.

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