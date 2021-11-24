Московский пенсионер умер за рулем Porsche и врезался в дом

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Россия, Москва, Привольная улица, 23к2 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы погиб пожилой мужчина, который почувствовал себя плохо за рулем и спровоцировал ДТП. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, 74-летний мужчина находился за рулем автомобиля Porsche. В какой-то момент ему стало плохо, и его машина врезалась в стену жилого дома № 23, корпус 2, на Привольной улице.

— По предварительным данным, 74-летний мужчина-водитель погиб по причине плохого самочувствия, — говорится в сообщении ГИБДД.

На месте аварии работают сотрудники полиции.

До этого в ГИБДД сообщили, что за январь — октябрь текущего года в столице произошло 158 ДТП с неисправным транспортом, в которых 21 человек погиб и еще 208 получили ранения разной степени тяжести. Наибольшее количество подобных аварий произошло в Южном округе — 25 ДТП, в которых четыре человека погибли и еще 37 пострадали. Самым безопасным по ДТП с неисправными машинами оказался Северо-Восточный округ — одна авария с одним пострадавшим.