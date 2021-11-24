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Музей-заповедник «Царицыно» пригласил москвичей на ночную экскурсию

Ольга Маркова

Развлечения
Музей-заповедник «Царицыно» пригласил москвичей на ночную экскурсию
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Южный административный округ, район Орехово-Борисово Северное, Дольская улица, 1с6 Карта всех событий

Музей-заповедник «Царицыно» 4 декабря приглашает москвичей и гостей столицы на экскурсию «Ночное Царицыно».

С наступлением сумерек уникальные архитектурные сооружения увеселительной императорской усадьбы освещаются огнями и предстают в ином облике.

Перед началом строительства Екатерина II написала: «Фантазии не жалеть». Архитектор Баженов не пожалел фантазии, создавая необычный архитектурный ансамбль, придавая своим постройкам различные образы.

Во время экскурсии участники поймут, с чего начинается архитектурный стиль Царицына, для каких целей построены дворцы и павильоны, мосты и ворота, что скрывается за их образами.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

До 27 марта в музее открыта выставка «Другое дерево».

Посетители увидят более 180 работ современных художников из одиннадцати стран: скульптуры, ювелирные украшения, мелкую пластику и арт-объекты из дерева. Материалом, вдохновляющим художников, стали как привычные породы дерева, так и экзотические, а также фанера, уголь, шпон, спички, коряги и сухие листья. Работа с недрагоценными материалами дает возможность мастерам в полной мере проявить фантазию.

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