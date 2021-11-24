Фильм Михаила Ефремова победил на конкурсе видеороликов среди осужденных

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Фильм, снятый актером Михаилом Ефремовым, который в настоящее время отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, одержал победу в одной из номинаций на Всероссийском конкурсе видеороликов среди осужденных. Об этом сообщила пресс-служба Белгородской митрополии.

Ефремов снял картину под названием «Евангелие от Федора» по собственному сценарию. В ее основу лег известный роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Одну из ролей в ленте исполнила дочь актера. В фильме также снялись другие заключенные и сотрудники колонии, где актер отбывает наказание.

Работа Ефремова получила приз в номинации «Лучший монтаж». Победителей конкурса наградили подарками, пишет ФАН.

До этого сообщалось, что свой 58-й день рождения актер Михаил Ефремов отпраздновал в исправительной колонии № 4 Белгородской области. Артист не смог получить подарки, так как его лимит на посылки уже исчерпан. Друзья и поклонники актера не учли, что существует ограничение в 20 килограммов.