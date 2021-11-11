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Михаил Ефремов остался без подарков на день рождения

Дарья Чентаева

Общество
Михаил Ефремов остался без подарков на день рождения
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Свой 58-й день рождения актер Михаил Ефремов отпраздновал в исправительной колонии №4 Белгородской области. Михаил Ефремов не смог получить посылки с подарками, так как его лимит уже исчерпан в связи с тем, что его друзья присылали ему уже много презентов. Но в органах не учитывают, что существует лимит в 20 килограммов. Об этом сообщает источник во ФСИН.

По словам источника, Ефремов часто созванивается с близкими. Поэтому в свой день рождения он принимал поздравления и в письменной форме, и по телефону. Однако, на телефонную связь также существует лимит, передает ФАН.

Отмечается, что приезд в колонию гостей пока невозможен из-за введенного карантина по коронавирусу.

Авария с участием известного артиста произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Михаил Ефремов был задержан полицией на месте происшествия. Проведенная экспертиза показала, что артист на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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