Госдума приняла закон об ограничении предоставляемых потребительских кредитов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла закон, по которому Банк России сможет ограничивать объемы потребительских кредитов, которые предоставляют банки и другие финансовые организации. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента в среду, 24 ноября.

По информации Центрального банка, уровень потребительского кредитования активно растет. Так, с начала 2021 года этот показатель составил 16 процентов. Однако доля тех, кто полностью или на 80 процентов вернул денежные средства, равна 30 процентам.

— Мы считаем крайне важным принять изменения в законодательство, которые позволят защитить наших граждан от попадания в «долговую ловушку», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Соответствующее поручение о принятии закона утвердил президент РФ Владимир Путин в сентябре.

— Положения закона не будут применяться к потребительским кредитам и займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой, — говорится в документе.

Также исключение составят образовательные кредиты и займы граждан с инвалидностью на лечение и покупку средств реабилитации.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года, заключили на официальном сайте Государственной думы.

Ранее стало известно, что в календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь отсутствуют законопроекты о QR-кодах.