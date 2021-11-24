Астрофизик объяснил, смогут ли люди выжить на другой планете

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Астрофизик, кандидат физико-математических наук Антон Бирюков рассказал, смогут ли люди выжить на других планетах.

Эксперт объясняет, что во Вселенной много планет, близких по свойствам Земле.

— Сейчас, когда мы знаем уже 4,5-5 тысяч открытых экзопаланет, мы понимаем, что примерно 20 процентов звезд, похожих на Солнце, имеют рядом с собой планету, похожую на Землю. Их достаточного много, возможно, десятки тысяч планет, где для нас достаточно хорошо или даже намного лучше, — рассказал эксперт в интервью для YouTube-канала «Сережа и микрофон».

Астрофизик предполагает, что на других планетах может быть не так выражена сезонность времен года, что обычно доставляет дискомфорт многим жителям Земли, а также там может быть более устойчивая погода.

— Если мы будем жить мирно и долго, то шансы долететь до других планет есть. У нас, конечно, есть определенный барьер — это скорость света. Свет на масштабах Вселенной — не самая быстрая вещь, потому что до самой ближайшей звезды лететь 4 года, а на другой конец Галактики придется лететь более ста тысяч лет, — сказал Бирюков.

Накануне москвичи завоевали золото и серебро на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике.