Монтаж нескольких светящихся арок почти завершили в центре Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Тверская площадь Карта всех событий

Установка опорных стоек и металлических каркасов светящихся арок почти завершилась в Центральном административном округе (ЦАО) столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства по Москве в среду, 24 ноября.

В учреждении отметили, что украшения появятся на Тверской и Манежной площадях, в Газетном переулке, Новопушкинском сквере и на улице Кузнецкий мост.

— В настоящее время завершается монтаж световых карт. Одновременно с этим проводится тестовое подключение праздничной иллюминации, чтобы проверить работоспособность светодиодов и при необходимости исправить неполадки, — заявили в пресс-службе.

В Комплексе добавили, что в преддверии Нового года город украсят арки, которые по форме будут напоминать фасады главных театров в столице. Самая масштабная инсталляция появится на Тверской площади. Ее высота будет составлять 20 метров, а длина — 62 метра. Арка будет символизировать театр «Эрмитаж» с его узнаваемыми колоннами.

— Арки в Газетном и Камергерском переулке напоминают находящийся поблизости Московский художественный театр имени Чехова. Светящиеся арки на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере символизируют Российский академический Молодежный театр, а арка на Манежной площади напоминает фасад Малого театра, — заключили в учреждении.

18 ноября в 39 столичных парках открылась почта Деда Мороза. До 21 января включительно жители столицы могут отправить письмо зимнему волшебнику и рассказать в нем о своих мечтах, планах и надеждах.