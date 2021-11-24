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Москва приблизилась к уровню коллективного иммунитета в 80 процентов

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Москва приблизилась к уровню коллективного иммунитета в 80 процентов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва и Липецкая область близки к достижению коллективного иммунитета от коронавируса в 80 процентов. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в среду, 24 ноября.

— На сегодняшний день в шести регионах уже вакцинированы первым компонентом необходимое число граждан для достижения запланированного коллективного иммунитета в 80 процентов. Мы ожидаем, что в установленные сроки — либо через три недели, либо через две — в зависимости от того, какая вакцина применялась, эти коллеги приблизятся к искомой цифре, — рассказала представитель правительства.

Данной цели вскоре достигнут Москва и Липецкая область, приводит слова Голиковой сайт Кремля.

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23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что количество заболевших коронавирусом в Москве снизилось за последние три недели. Он отметил, что в указанный период город показал хорошую динамику по COVID-19. Мэр добавил, что дальнейшее развитие сценариев заболевания в столице неизвестно, из-за чего никто не может дать точную гарантию, наступит или нет следующая волна пандемии.

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