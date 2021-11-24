Кехман назвал решение о передаче мощей и икон в МХАТ неканоничным

Фото: roscongress / Андрей Любимов

Святые мощи и иконы были переданы в МХАТ имени Горького без согласия патриарха Кирилла, что не соответствует канонам. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман.

— На территории Москвы действия такого рода, как передача святых мощей для молитвенного поклонения, могут совершаться исключительно по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и только в религиозные объекты — церкви, соборы или монастыри. Святейший патриарх на это благословение не давал, следовательно, это абсолютно не каноничное действие, — рассказал новый глава театра.

Он также отметил, что кабинет художественного руководителя не должен быть похож на часовню. Директор также уточнил, что люди приходят в театр для других целей, поэтому нахождение в учреждении мощей невозможно. В то же время Кехман допустил, чтобы в служебном помещении были иконы, добавив, что в его кабинете они тоже есть.

— Но когда кабинет худрука приобретает вид часовни — это, на мой взгляд, крайность, а все неумеренное, как известно, от дьявола, — приводит слова руководителя театра агентство городских новостей «Москва».

В свою очередь настоятель петербургского храма Николая Чудотворца на Васильевском острове Санкт-Петербурга пояснил, что церковь передавала мощи и икону для молитвенного поклонения по просьбе Эдуарда Боякова.

До этого сообщалось, что новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман обнаружил в театре молельную комнату, иконы и мощи. По словам Кехмана, его очень удивили горящие лампады в кабинете бывшего генерального директора театра Эдуарда Боякова.