«Странная история»: Кехман рассказал о найденной им молельной комнате и мощах в МХАТе

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Новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман обнаружил в театре молельную комнату, иконы и мощи. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Москва 24».

По словам Кехмана, его очень удивили горящие лампады в кабинете бывшего генерального директора театра Эдуарда Боякова. Кроме того, Кехман обнаружил в помещении театра молельную комнату, в которой хранились мощи. Он также отметил, что раньше в этой комнате было подсобное помещение для водителей.

Генеральный директор уточнил, что после обнаружения им молельной комнаты к нему подходили люди, по утверждению Кехмана, от Боякова. Как оказалось, в комнате хранились чьи-то личные иконы.

— Я сказал, конечно-конечно, мы все отдадим тогда, когда разберемся, как это в принципе попало в театр. И что делалось в этой комнате с этими иконами, с этими мощами. Странная история, — передает слова Кехмана «Москва 24».

8 ноября новый генеральный директор театра Владимир Кехман заявил, что в МХАТ имени Горького произойдет «жесточайшее сокращение» персонала. Он отметил, что в учреждении работает отдел из 27 человек, который занимается непонятно чем.

По словам Боякова, именно Кехман предложил ему уйти по собственному желанию. Как утверждает бывший художественный руководитель, причиной послужило его отношение к президенту театра Татьяне Дорониной.