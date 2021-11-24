Сергей Собянин рассказал о награждении московских многодетных семей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице прошло награждение многодетных семей почетным знаком «Родительская слава Москвы». Об этом в среду, 24 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Воспитание детей — это важный и почетный труд, особенно если их не один–два, а пять и больше, — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Собянин отметил семью Сергея и Маргариты Винокуровых, которые растят семерых детишек. Все ребята увлекаются спортом и музыкой и принимают вместе с мамой участие в фестивалях семейных театров.

Мэр поблагодарил всех родителей за любовь и внимание к детям и умение раскрыть талант в каждом из них.

До этого Сергей Собянин подписал постановление о реализации пилотной версии программы профессионального обучения и дополнительного образования для москвичей с инвалидностью.

Главная задача проекта — адаптировать людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к требованиям современных работодателей, а также увеличить их конкурентоспособность на трудовом рынке и помочь в поиске работы.