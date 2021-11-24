Движение в Малом Сергиевском переулке стало двусторонним

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Малый Сергиевский переулок Карта всех событий

Движение по Малому Сергиевскому переулку в центре Москвы стало двусторонним. Об этом в среду, 24 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Малый Сергиевский переулок стал двусторонним, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В ведомстве попросили водителей быть внимательными и руководствоваться указаниями дорожных знаков.

До этого сообщалось, что изменения в движении в переулке произвели по просьбам жителей. Автовладельцы жаловались, что им неудобно выезжать на Цветной бульвар. После изменений выезд на бульвар станет быстрее на несколько минут.

Новая схема движения также уменьшит транспортную нагрузку на Рождественский бульвар и Трубную площадь.

Накануне в департаменте транспорта сообщили, что транспортное движение ограничат в Северо-Западном административном округе столицы с 1 декабря 2021 года. Изменения коснутся участка на Юровской улице.

Также движение транспорта изменят на участке от проспекта Андропова до улицы Маршала Шестопалова. Здесь проведут работы по строительству объектов метро. По указанным улицам автомобилисты будут проезжать по трем полосам движения в каждом направлении. Это будет возможно благодаря устройству временных уширений.