«Дешевая агитка»: депутат Лысаков объяснил, почему попал в список противников вакцинации

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Письмо главврачей ковидных госпиталей, адресованное двенадцати известным противникам вакцинации от коронавируса, является дешевой агиткой, за которую стыдно. Так депутат Госдумы Вячеслав Лысаков прокомментировал приглашение медиков посетить «красные зоны» и морги с целью поменять свои убеждения.

Парламентарий пояснил, что он выступает не против самой вакцинации, а против введения в организм непроверенных препаратов:

— Я против вакцинации детей, хронических больных, беременных и кормящих женщин. Обратите внимание, в странах с высоким уровнем вакцинации идут новые вспышки заболевания. И это смешно, когда нас обвиняют в том, что люди из-за наших мнений умирают, отказываясь от вакцинации. Я много раз был и в госпиталях, и в патологоанатомических отделениях, мне ничего нового не покажут. Меня возмущает в первую очередь то, что в результате оптимизации у нас сейчас закрыто 50 процентов больниц. А были бы они открыты, вовремя бы всем оказывалась помощь.

Собеседник «ВМ» заявил, что не призывал против прививок, а требовал досконального изучения вакцин:

— А сейчас все противопоказания куда-то исчезли. Страхом, хитростью и иными способами пытаются всех вакцинировать. Мне стыдно за врачей, которые подписали это письмо. Это дешевая агитка. Как недавно на билбордах разместили надписи: «Сколько еще должно умереть людей, чтобы ты привился?». Это что за бред, кого они упрекают в смертях? Система здравоохранения развалена, а обвиняют почему-то нас, как будто мы оптимизировали медперсонал и закрыли больницы, которых так не хватает сейчас, чтобы вовремя оказать всем помощь.

Политик отметил, что считает происходящее «вакханалией» и отказывается от посещения «красных зон», назвав это бесполезным процессом.

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Врачи 11 больниц РФ предложили ряду знаменитостей, политиков и общественных деятелей, выступающих против вакцинации от коронавирусной инфекции, посетить «красную зону», реанимации госпиталей и морги. В своем письме они обращаются не только к Лысакову, но и к депутатам Петру Толстому и Геннадию Зюганову, актрисе Марии Шукшиной, актеру Егору Бероеву, политологу Сергею Кургиняну и другим. Медики надеются победить их скептицизм относительно вакцинации: «Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать».