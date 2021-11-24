«Отвратительный социал-дарвинизм»: Петр Толстой ответил на открытое письмо врачей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Победить коронавирусную инфекцию удастся только совместными усилиями, последовательно и открыто отвечая на многочисленные вопросы, вызванные непоследовательной позицией тех, кто убеждает граждан вакцинироваться или нет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя приглашение врачей ковидных госпиталей посетить «красные зоны».

Парламентарий поблагодарил за обращение и отметил, что понимает тяжесть ситуации с коронавирусом:

— Хочу сказать большое спасибо врачам. За спасенные жизни, за их благородный труд, за исполнение врачебного долга на благо всех граждан. Знаю об этом не понаслышке — многие близкие, друзья и коллеги побывали за это время в больницах. Среди них и те, кто не вакцинировался, и те, кто сделал прививку.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что тема борьбы с вирусом — не только медицинская:

— Я в своем мнении по необходимости вакцинации исхожу из позиции нашего президента Владимира Путина, не раз говорившего о добровольности такого решения для каждого гражданина. Любое решение о здоровье человека должно быть осознанным и свободным.

Защита прав граждан, объединение, а не разделение людей, как считает Толстой, — прямая обязанность каждого депутата. И об этом, по его словам, тоже не раз говорил глава российского государства:

— Победить вирус мы сможем только вместе, последовательно и открыто отвечая на многочисленные вопросы и сомнения, вызванные зачастую непоследовательной позицией тех, кто убеждает граждан вакцинироваться или не вакцинироваться. По-прежнему не решена проблема медицинских отводов, нет открытых данных о побочных эффектах, не создана система ответственности государства за возможные осложнения. Понятно, что прежде всего нужно спасать жизни людей. Но говорить при этом, что, мол, сами пусть платят за свое лечение те, кто не привился, — это чистый и отвратительный социал-дарвинизм.

Вице-спикер Госдумы отметил, что отдельного обсуждения требуют предлагаемые правительством меры по введению QR-кодов:

— Нужны подробный анализ и вдумчивая дискуссия об эффективности подобных мер, а не поиски врагов и взаимные обвинения. Рад, что мою позицию разделяет большинство коллег в Думе. Приглашаю к этому обсуждению и уважаемых главных врачей, если это не помешает им спасать больных. И спасибо им за приглашение — тяжесть ситуации понятна, страдания и смерть я тоже в своей жизни видел. Поэтому будем заниматься делом. Все вместе. Только так вирус мы сможем победить.

Когда все будут здоровы, важно, чтобы «не оставался неприятный осадок стыда за то, какими методами боролись», заключил Толстой.

Врачи 11 больниц РФ предложили ряду знаменитостей, политиков и общественных деятелей, выступающих против вакцинации от коронавирусной инфекции, посетить «красную зону» и реанимации госпиталей. В своем письме они обращаются не только к Толстому, но и к депутату Геннадию Зюганову, актрисе Марии Шукшиной, актеру Егору Бероеву, политологу Сергею Кургиняну и другим. Медики надеются победить их скептицизм относительно вакцинации: «Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать».