Толстой пригласил врачей ковидных больниц в Госдуму обсудить QR-коды

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Дискуссию о введении QR-кодов в России из-за ситуации с коронавирусом следует вести совместно с врачами. Об этом «Вечерней Москве» заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в среду, 24 ноября.

— Нужны подробный анализ и вдумчивая дискуссия об эффективности подобных мер, а не поиски врагов и взаимные обвинения. Рад, что мою позицию разделяет большинство коллег в Думе, — рассказал парламентарий.

Депутат поблагодарил врачей за приглашение в «красную зону» больниц и уточнил, что видел в жизни страдания и смерть. Борьбой против COVID-19 следует заниматься вместе, чтобы победить заболевание, подчеркнул он. Важно, чтобы не оставался неприятный осадок за методы борьбы после того, как все будут здоровы, заключил Толстой.

24 ноября известные российские врачи написали противникам вакцинации открытое письмо, в котором предложили показать им «красные зоны», реанимации и морги. Письмо адресовано политикам и артистам, известным своими отрицательными взглядами на вакцинацию от коронавируса.

В частности, в письме упоминаются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель «Справедливой России — Патриоты — За правду» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и артисты Екатерина Лель, Мария Шукшина, Оскар Кучера и Юрий Лоза. В письме, опубликованном в «Российской газете», говорится, что врачам известна позиция указанных людей по вопросу о вакцинации от COVID-19.

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Письмо подписали 11 врачей России, в том числе главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Департамента здравоохранения Москвы Валерий Вечорко, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко, главврач Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода и главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.