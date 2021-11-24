Путин оценил решение увеличить МРОТ и прожиточный минимум в России

Фото: Администрация президента РФ

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума повлияет на многие социальные выплаты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 24 ноября.

— Я хотел бы поблагодарить депутатов Госдумы за поддержку поправок в законопроект о бюджете. Речь об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, — рассказал глава государства.

Рост данных показателей окажет влияние на рост многих социальных пособий, подчеркнул президент. Кроме того, решение послужит ориентиром для установления зарплат в различных отраслях экономики, приводит слова Путина сайт Кремля.

24 ноября Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в России в 2022 году.

23 ноября Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. При этом были поддержаны поправки Путина о повышении прожиточного минимума и МРОТ.

Госдума одобрила и поправки правительства о перераспределении 641,4 миллиарда рублей в 2022 году, 665,2 миллиарда — в 2023 году, а также 815,4 миллиарда — в 2024 году. Расходы федерального бюджета на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2022 году составят 1,015 триллиона рублей, в 2023 году — 989,5 миллиарда, в 2024 году — около 1,007 триллиона рублей.