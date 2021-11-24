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Газпром попросил Молдавию впредь оплачивать газ по контракту в срок

Иван Юминов

Экономика
Газпром попросил Молдавию впредь оплачивать газ по контракту в срок
Фото: Pixabay

Газпром рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией контрактных обязательств в будущем. Об этом заявил представитель компании Сергей Куприянов в среду, 24 ноября.

— Газпром твердо рассчитывает на абсолютное выполнение Молдовой своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок. Контрактные обязательства надо выполнять, — приводит слова Куприянова РИА Новости.

22 ноября Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил в тот же день, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он. Газпром уведомил Кишинев, что остановит поставки топлива через 48 часов, заключил представитель организации.

23 ноября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну рассказал, что просрочка страной платежей не является поводом для прекращения Газпромом поставок топлива. Кишинев, как уточнил он, не видит ни одного рационального мотива для прекращения подачи газа.

Стране удалось найти около 74 миллионов долларов, которые вскоре поступят на счета «Молдовагаза», заверил чиновник. Молдавии, по его словам, необходимо больше времени, чтобы выделить средства законным путем. Для этого в бюджет страны были внесены правки, которые парламент одобрит в финальном чтении 25 ноября.

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